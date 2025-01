Tempesta Eowyn su Irlanda e Regno Unito, vaste zone senza luce

Centinaia di migliaia di case in Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia sono rimaste senza elettricità durante la notte tra sabato e domenica, dopo il passaggio della tempesta Eowyn, "probabilmente la più forte" ad aver colpito il Regno Unito negli ultimi dieci secondo il servizio meteorologico britannico.

La tempesta si è abbattuta sulla regione venerdì, uccidendo una persona, costringendo gli aerei a terra e a chiudere strade e scuole. Durante la perturbazione, l'Irlanda ha registrato le raffiche di vento più forti mai registrate e si prevede che un nuovo fenomeno meteorologico colpirà entrambi i Paesi nel prossimo fine settimana: la tempesta Herminia.

I servizi meteorologici britannici e irlandesi hanno diramato nuovi avvisi di allerta per neve, ghiaccio, vento e pioggia per oggi e domani. Le società elettriche, che stanno cercando di ripristinare la corrente, hanno fatto sapere che almeno mezzo milione di case sono ancora al buio.



