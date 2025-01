Zelensky, 'l'Europa si dia una mossa se vuole contare'

"Adesso non è nemmeno certo se l'Europa avrà un posto al tavolo quando finirà la guerra in Ucraina. Donald Trump ascolterà l'Europa o negozierà con la Russia e la Cina senza l'Ue? L'Europa deve fare di più, iniziare ad occuparsi di se stessa, perché sia ascoltata nel mondo.

Abbiamo bisogno di una politica di sicurezza comune con una spesa militare dedicata: se serve il 5% allora sarà il 5%. Non bisogna giocare con le emozioni delle persone, ospedali o difesa, non è giusto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipando al World Economic Forum di Davos.



