Via all'era Ita-Lufthansa, integrazione 'in tempi brevi'

Ita Airways è ora ufficialmente un membro del gruppo Lufthansa. Il Mef e i tedeschi hanno concluso oggi l'accordo con cui Lufthansa detiene ora una partecipazione del 41% in Ita Airways, mentre il consiglio di amministrazione si è riunito per il suo 'primo giorno di scuola'. Una formalità: confermate le indicazioni fornite dall'assemblea degli azionisti Ita, Sandro Pappalardo ricoprirà la carica di presidente e Joerg Eberhart l'incarico di amministratore delegato.

Questo significa che, come spiega Lufthansa, "l'Italia diventa un ulteriore mercato domestico" per il gruppo tedesco, l'aeroporto di Roma Fiumicino sarà "il sesto e più meridionale hub" Lufthansa mentre Milano Linate "avrà un ruolo di primo piano nel gruppo". Mentre per i clienti vuol dire che tra "poche settimane i frequent flyer di Ita Airways potranno accumulare punti e miglia sia nel programma Volare di Ita che in Miles & More", e viceversa per i partecipanti a Miles & More. Quanto agli "altri vantaggi, come connessioni codeshare congiunte, utilizzo reciproco delle lounge e l'ingresso programmato in Star Alliance, seguiranno gradualmente".

Tra Lufthansa e il Mef sono già state concordate opzioni per l'acquisizione delle restanti quote di Ita Airways, che potranno essere esercitate già a partire da quest'anno. E, spiegano i tedeschi, c'è la "volontà di completare l'integrazione in tempi brevi".



