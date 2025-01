Corea Sud, al via il processo di impeachment di Yoon

E' iniziato oggi a Seul il processo di impeachment del presidente sospeso sudcoreano Yoon Suk Yeol: la Corte costituzionale del Paese dovrà decidere se privarlo delle sue funzioni per il fallito tentativo di imporre la legge marziale nel Paese.

Il portavoce della Corte Costituzionale ha dichiarato all'agenzia Afp che la prima udienza, delle cinque previste, si è conclusa dopo pochi minuti e Yoon non era presente. Domenica l'avvocato di Yoon aveva annunciato che il suo assistito non avrebbe partecipato all'udienza per motivi di sicurezza.

Le prossime quattro udienze si terranno il 16, 21, 23 gennaio e il 4 febbraio.



