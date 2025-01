Cuba, esplosioni in un magazzino di 'materiale bellico'

Il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba ha informato attraverso il suo profilo Facebook che sono avvenute due esplosioni in un magazzino militare nella località di Melones, nella provincia orientale di Holguín, a causa di un incendio. In una breve nota, l'istituzione precisa che sul luogo era custodito "materiale bellico" e che, tuttavia, il fatto "non costituisce pericolo per la comunità". Tredici soldati risultano dispersi.

Il sito governativo Cubadebate ha riferito che 1.245 persone sono state evacuate. Altri media hanno precisato che anche "nell'unità militare vicino a Gibara (città costiera vicina alla zona della provincia di Holguín) erano stoccate munizioni vecchie". Secondo fonti consultate dal sito indipendente Diario de Cuba sia a Holguín che a Gibara si sono viste grandi colonne di fumo dopo le detonazioni.

Il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba ha reso noto che "si sta indagando sulle cause" delle esplosioni.





