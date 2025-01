Meghan Markle torna sui social e in tv, con una serie di cucina

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 GEN - Meghan Markle torna su Instagram e tra qualche giorno apparirà anche in tv con una sua serie su Netflix in cui potremo vedere la duchessa di Sussex destreggiarsi tra i fornelli.

Dopo un'assenza di sette anni la moglie del principe Harry torna su Instagram con un account personale, @meghan: il suo primo post è un video in bianco e nero, girato dal marito Harry, in cui corre verso l'oceano su una spiaggia in California, poi si ferma e scrive con un dito '2025' sulla sabbia. Anche la foto del profilo è in bianco e nero, in essa Meghan sorride e indossa un vestito bianco. Il nuovo account ha già superato i 200 mila followers.

La serie tv dedicata alla sua passione per la cucina uscirà invece il 15 gennaio: "Ero così entusiasta di condividerlo con voi! Spero che la serie vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me crearla" commenta.

Intitolata "With Love, Meghan", la serie segue l'attrice nelle sue avventure culinarie. In un trailer anticipato da Netflix, la moglie del principe Hatty è alle prese con l'invenzione di ricette, nella raccolta del miele da un alveare e la si vede condividere i suoi deliziosi pasti con i suoi amici.

Dopo la fragorosa rottura con la monarchia britannica nel 2020, Harry e Meghan hanno partecipato a un documentario Netflix in cui hanno "regolato i conti" con la famiglia reale e i tabloid britannici. Lo scorso aprile, il Duca e la Duchessa di Sussex avevano annunciato il proseguimento della collaborazione con la piattaforma di streaming, attraverso due nuovi progetti meno controversi: uno sul mondo del polo, sport a lungo praticato da Harry, e un altro sulla cucina e giardinaggio con Meghan. A marzo, l'attrice aveva lanciato il suo marchio, "American Riviera Orchard" che ha come oggetto stoviglie e oggetti di arredamento per la casa. (ANSA-AFP).



