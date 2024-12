Scambi di raid tra Ucraina e Russia alla vigilia di Capodanno

La vigilia di Capodanno non ferma i raid in Ucraina e Russia, dove questa notte sono proseguiti gli attacchi con Kiev che ha annunciato di essere stata presa di mira da 61 missili e droni russi e Mosca che ha abbattuto 68 droni ucraini.

Secondo l'aeronautica ucraina, i raid russi hanno preso di mira principalmente la regione settentrionale di Sumy, al confine con la Russia, e la capitale Kiev, con sei missili balistici Iskander, sei missili guidati, otto missili da crociera e un missile ipersonico Kinzhal. Sul Paese sono stati lanciati anche quaranta droni d'attacco Shahed. Secondo l'aeronautica, le difese aeree ucraine hanno abbattuto il missile ipersonico, cinque missili guidati e 16 droni.

Il ministero della Difesa russo ha commentato l'attacco sottolineando di aver "raggiunto gli obiettivi": "Questa mattina, le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato con armi di precisione e droni d'attacco contro le infrastrutture di un aeroporto militare e di un'impresa del complesso militare-industriale che produce cariche per le necessità delle forze armate ucraine", ha detto in una dichiarazione.

Nella stessa notte, un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio di carburante in un deposito petrolifero nella regione russa di Smolensk, a 500 chilometri in linea d'aria da Kiev, secondo il governatore regionale. La difesa russa ha affermato di aver abbattuto 68 droni ucraini durante l'attacco.

Intanto Kiev ha riferito di aver abbattuto un elicottero russo con un drone marino.



