Incassi Usa, è sfida tra Sonic 3 e Mufasa

Sfida tra blockbuster al box office nord americano nell'ultimo weekend dell'anno: in base alle stime, Sonic 3 della Parampunt precede di stretta misura Mufasa: Il Re Leone della Disney. Il terzo capitolo della saga dedicata al popolare personaggio dei videgiochi Sega, atteso in Italia dal 1 gennaio, è avanti nel weekend con 38 milioni di dollari tra venerdì e domenica, che - riferisce Variety - diventano 59,8 milioni da mercoledì, giorno di Natale. Il prequel del classico Disney incentrato sul passato del papà di Simba è secondo con 37,1 milioni di dollari tra venerdì e domenica, ma tocca i 63,9 milioni di dollari da mercoledì. Finora Mufasa ha incassato 111 milioni di dollari in Nord America e 328 milioni di dollari a livello globale dopo nove giorni nelle sale, mentre Sonic 3 ha generato 137,5 milioni di dollari a livello nazionale e 211 milioni nel mondo.

In terza posizione il remake di Nosferatu: il film di Robert Eggers con Bill Skarsgård nel ruolo del Conte Orlok, mette a segno 21,1 milioni di dollari nel fine settimana e 40,3 milioni in cinque giorni.

Al quarto posto il fenomeno Wicked, che mette in cascina altri 19,4 milioni di dollari, toccando quota 424,2 milioni complessivi che, sommati ai 210,2 milioni a livello globale, portano il musical ambientato nel mondo del mago di Oz a quota 634,4 milioni: battuto Mamma Mia! del 2008, il film diventa così il miglior adattamento teatrale di sempre. Quinta piazza per Oceania 2, con 18,2 milioni di dollari e circa 395 milioni complessivi sul mercato Usa.

Il biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, con Timothée Chalamet nel ruolo del compositore di Like a Rolling Stone, deve accontentarsi del sesto posto con 11,6 milioni di dollari nel fine settimana e 23,2 milioni nei primi cinque giorni nelle sale.



