Al via il vertice Nord-Sud in Lapponia, Meloni accolta da Orpo

Al via il vertice Nord-Sud nella Lapponia finlandese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella baita adibita a sede del summit a Saariselka, villaggio del circolo polare artico. La premier, arrivata per ultima e quasi afona, è stata accolta con una stretta di mano dal primo ministro della Finlandia, Petteri Orpo. Da copione anche l'abbraccio con Babbo Natale, che ha intrattenuto pure ,i cronisti in attesa sotto la neve.

Sicurezza, difesa e immigrazione i temi al centro del summit al quale partecipano anche Ulf Kristersson, primo ministro della Svezia, il greco Kyriakos Mitsotakis, l'alto rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas.

Il programma dei lavori prevede due sessioni: la prima in mattinata dedicata al contesto di sicurezza europeo - e la seconda dopo pranzo sul fenomeno migratorio.



