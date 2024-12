Unicredit, aumento quota Agricole in Bpm non cambia nulla

"La notizia di ieri sull'aumento della partecipazione del Crédit Agricole in Bpm non cambia nulla per UniCredit". Lo scrive su Linkedin il portavoce del gruppo di Piazza Gae Aulenti.

"La mossa anticipata di UniCredit ha reso l'investimento di Credit Agricole più costoso e più complicato. Gli azionisti di Bpm non dovrebbero accogliere con favore questo sviluppo", aggiunge.

"Siamo sempre stati pronti a negoziare con Credit Agricole, poiché ciò sarebbe stato necessario indipendentemente dall'entità della loro partecipazione".



