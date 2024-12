Tenta di aggredire Valeria Marini su scale casa, bloccato

Brutta avventura nella tarda serata di ieri per la soubrette Valeria Marini, scampata a un'aggressione mentre rincasava nella sua casa al centro di Roma. Aprendo il portone ha notato la luce delle scale rotte e ha sentito dei passi. Poco dopo ha sentito una persona scendere velocemente le scale così è uscita per strada e ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. Gli agenti hanno così bloccato l'uomo, un cittadino portoghese di 29 anni che è stato poi denunciato.





