Anm, con riforme si vuole ridimensionare la giurisdizione

"È evidente che si vorrebbero dei magistrati allineati a quelle che in qualche modo sono le indicazioni della politica. E la preoccupazione è ancora più forte in una stagione di riforme costituzionali che in realtà, al di là di quello che viene detto apertamente dal ministro, mirano secondo noi proprio a ridimensionare il ruolo e il tono costituzionale della giurisdizione in questo Paese". Così il segretario generale Salvatore Casciaro dell'Anm ad Agorà su Rai 3.



