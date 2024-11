Walz risponde a Trump, 'gli daremo una lezione domani'

Il candidato democratico alla vicepresidenza Tim Walz ha risposto alla frase di Donald Trump sul fatto che non avrebbe dovuto lasciare la Casa Bianca dopo le elezioni vinte da Joe Biden nel 2020. "Non ha imparato la lezione allora, ma la imparerà domani", ha detto il governatore del Minnesota ad un evento in North Carolian.

Walz ha definito il messaggio di chiusura del tycoon come "un disastro assoluto che manca di rispetto ai nostri concittadini di Porto Rico e in tutto il Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA