Botswana: primi risultati voto danno partito governo sconfitto

I risultati preliminari delle elezioni tenute mercoledì in Botswana mostrano che il partito che ha governato il Paese per quasi sei decenni ha subito una sconfitta storica, con i gruppi di opposizione che hanno ottenuto abbastanza seggi per controllare il Parlamento.

I risultati, riportati da vari centri di spoglio, indicano che i tre partiti di opposizione hanno conquistato nel complesso 31 dei 61 seggi del Parlamento, secondo un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. I risultati dovrebbero essere confermati oggi dalla Commissione elettorale indipendente.

Il Partito Democratico del Botswana (Bdp) del presidente Mokgweetsi Masisi, che governa dall'indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna nel 1966, ha conquistato finora un solo seggio.

L'opposizione di sinistra Umbrella for Democratic Change (Udc), guidata dall'avvocato per i diritti umani Duma Boko, guida finora il conteggio con 19 seggi. Seguono il Partito del Congresso del Botswana (Bcp) con sette seggi per e il Fronte Patriottico del Botswana con e cinque seggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA