Hit parade, subito in vetta i Co' Sang dopo 12 anni

I Co' Sang, di nuovo insieme dopo 12 anni, conquistano il primo posto delle classifiche FIMI/Gfk Italia degli album e dei formati fisici più venduti della settimana con Dinastia, terzo lavoro in studio del duo napoletano. Ntò e Luchè sono anche in vetta alla classifica TikTok Italia con il brano Perdre 'a capa (feat. Geolier).

Scivola così al secondo posto, dopo nove settimane di primati, Anna con Vera Baddie. La rapper continua però a mantenere il titolo di reginetta tra i singoli con 30°C, tormentone dell'estate. Solo nella prima meta' dell'anno, Anna ha già superato 1 milione di copie certificate con la sua musica e si prepara al primo vero tour nei club quest'autunno con tutte le date gia' sold-out. Sul terzo gradino del podio Dio Lo Sa di Geolier, seguito da Icon di Tony Effe. Quinta piazza per Tedua con l'ultimo capitolo della sua Divina commedia, seguito da Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice e da Capo Plaza con Ferite (ora settimo).

In ottava posizione entra la riedizione di Definitely Maybe degli Oasis, che celebra i 30 anni dalla pubblicazione, nella settimana che ha visto polverizzare i biglietti per le 17 date del tour in Gran Bretagna e Irlanda.

Perde due posizioni Rose Villain con Radio Sakura ed è nona.

Chiude la top ten Kid Yugi con I nomi del diavolo.



