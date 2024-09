Media,'Usa verso accordo su missili a lungo raggio a Kiev'

Gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornire all'Ucraina missili da crociera a lungo raggio per gli F 16 che potrebbero raggiungere in profondità la Russia, ma Kiev dovrà attendere diversi mesi mentre gli Stati Uniti risolvono problemi tecnici prima di procedere con qualsiasi spedizione, hanno affermato funzionari statunitensi citati da Reuters sul suo sito.

L'inclusione dei Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (Jassm) in un pacchetto di armi dovrebbe essere annunciata questo autunno, hanno detto tre fonti, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva.



