Missili Houthi nel golfo di Aden vicino a un cargo, nessun danno

Due missili presumibilmente sparati dai ribelli Houthi dello Yemen hanno preso di mira una nave nel Golfo di Aden venerdì sera, ammarando nelle vicinanze senza causare danni, secondo quanto riferito dalle autorità alla Ap.

L'attacco è avvenuto dopo che gli Houthi hanno ripetutamente aggredito e poi abbordato una petroliera battente bandiera greca nel vicino Mar Rosso, piazzandovi sopra degli esplosivi che poi hanno fatto esplodere, facendo temere una importante fuoriuscita di petrolio.

Il nuovo attacco ha visto due missili "esplodere in prossimità della nave" a circa 240 km (150 miglia) a est di Aden, ha affermato il centro operativo del commercio marittimo del Regno Unito dell'esercito britannico.

La nave "segnala che tutto l'equipaggio è al sicuro e sta procedendo verso il prossimo porto di scalo" e "indagini sono in corso".

Gli Houthi non hanno rivendicato immediatamente l'attacco.





