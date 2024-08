Campagna Harris, 'il dibattito è il 10 settembre su Abc'

Kamala Harris intende procedere con il dibattito su Abc il 10 settembre. Lo afferma il portavoce della sua campagna replicando all'idea di Donald Trump di un confronto il 4 settembre su Fox. Lo staff della vicepresidente accusa Trump di "giocare" sulla data del confronto. "Donald Trump è spaventato e sta cercando di evitare un dibattito a cui ha detto sì cercando rifugio in Fox. Deve smetterla di giocare e presentarsi al dibattito per il quale si è già impegnato il 10 settembre", ha detto Michael Tyler, il portavoce della campagna di Harris. L'ex presidente si era accordato con Joe Biden per un confronto il 10 settembre su Abc, ma da quando il presidente si è ritirato Trump sta cercando di ricontrattare l'accordo e di spostare il dibattito su Fox, rete che gli è più amica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA