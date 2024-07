CrowdStrike conferma, errore in un file denominato '291'

"Abbiamo corretto l'errore aggiornando il contenuto nel Channel File 291. Non verranno implementate ulteriori modifiche" a questo file. A distanza di qualche ora dal crash informatico mondiale, CrowdStrike pubblica sul suo blog una ricostruzione tecnica dell'accaduto promettendo "uno sforzo continuo" di supporto ai clienti impattati.

"L'aggiornamento della configurazione del sensore Falcon che ha causato l'arresto anomalo del sistema è stato risolto venerdì 19 luglio 2024 05:27 Utc. Questo problema non è il risultato o correlato a un attacco informatico", specifica la società di sicurezza informatica che dopo il down mondiale ha provveduto a fornire una procedura manuale per correggere il 'bug', procedura da attuare manualmente su ogni macchina coinvolta.

"I consigli e le informazioni più aggiornati sulla risoluzione dei problemi sono disponibili sul nostro blog o nel Portale di supporto - aggiunge CrowdStrike - Comprendiamo che alcuni clienti potrebbero avere esigenze di supporto specifiche e chiediamo loro di contattarci direttamente. Ci impegniamo a identificare eventuali miglioramenti fondamentali per rafforzare il nostro processo. Aggiorneremo i risultati nell'analisi della causa principale man mano che l'indagine procede", conclude l'azienda americana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA