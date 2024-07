Euro 24: 2-1 alla Francia, Spagna in finale

La Spagna si è qualificata per la finale di Euro 2024 battendo la Francia per 2-1 nella prima semifinale.

Transalpini avanti al 9' del primo tempo con Kolo Muani poi, nel giro di quattro minuti, le furie rosse ribaltano il risultato: al 21' il giovane Yamal pareggia i conti (con un gol capolavoro dopo un dribbling, tiro a giro da 25 metri che si infila nel 'sette' alla destra di Maignan),e a 16 anni e 362 giorni diventa il più giovane marcatore della fase finale nella storia degli Europei di calcio. Poi al 25' il sorpasso porta la firma di Dani Olmo. La Francia cerca il pari ma senza fortuna e con un Mbappè ancora poco incisivo. In finale la Spagna domenica affronterà la vincente di Inghilterra-Olanda.



