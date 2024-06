Lega formalizza le espulsioni di Grimoldi e Michieletto

Il consiglio federale della Lega ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui quella dell'ex deputato ed ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi, e del consigliere regionale del Veneto, Gabriele Michieletto. Lo riferisce la Lega, aggiungendo che le segnalazioni sono emerse su indicazione dei territori, "per tutelare lo straordinario e generoso impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega". A favore dell'espulsione, si sono espressi tutti i membri del Consiglio federale del partito che si è riunito nel pomeriggio.



