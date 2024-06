Via libera dal Cdm ai decreti su Campi Flegrei e Infrastrutture

Il Cdm, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per gli interventi di protezione civile.

Disco verde anche per l'altro decreto previsto all'ordine del giorno della riunione di governo che riguarda le infrastrutture.

Il provvedimento, a quanto si apprende, interessa anche concessioni autostradali, commissari straordinari e alcune norme sulla società per lo stretto di Messina.



