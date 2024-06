I procuratori americani hanno raccomandato al Dipartimento di Giustizia di intraprendere un'azione penale contro Boeing per aver violato i termini di un accordo raggiunto per risolvere le cause sui due incidenti del 737 Max nei quali erano morte 346 persone. Lo riporta Cbs. La raccomandazione non è una decisione definitiva, il Dipartimento ha tempo fino al 7 luglio per stabilire i prossimi passi.





