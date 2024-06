M5s, i cittadini hanno premiato i progetti d'intesa

"Il riscontro emerso dai ballottaggi segna due dati inequivocabili. Da un lato si conferma l'allarmante dato dell'astensione, con poco più del 47% degli aventi voto che ha deciso di esprimersi, con uno scarto di oltre 15 punti rispetto all'affluenza del primo turno. D'altro canto, i cittadini premiano i progetti di intesa tra le forze di opposizione, frutto non di alchimie di palazzo ma di una convergenza che si va consolidando nelle aule parlamentari quanto nelle piazze. È questo un dato che conforta e incita a continuare pur nel rispetto delle diversità e differenti identità - a lavorare per costruire l'alternativa al governo Meloni". E' quanto si legge in una nota del M5s.



