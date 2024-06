Casellati, la legge elettorale sarà pronta per l'autunno

"La legge elettorale? La sto studiando. Sarà pronta per l'autunno. Definirà tutta la procedura che riguarda l'elezione tanto del presidente del Consiglio quanto dei parlamentari. Ma non faccio anticipazioni perché sarà oggetto di un articolato confronto". Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati ai microfoni di Radio24.

"Il testo della riforma non è chiuso", ha poi aggiunto. "Io non considero mai chiuso nulla. Sono stata sempre aperta al dialogo. L'importante è che ci sia una condivisione che porti ad un punto di caduta, per chiudere un testo insieme. Ma questo - ha precisato - non significa che io debba scrivere un testo sotto dettatura. La chiusura finora c'è stata da parte dell'opposizione: con i 'no' a prescindere si alzano delle barriere ideologiche".



