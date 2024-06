Ballottaggi, alle 12 affluenza all'11,98%, dato in calo

Per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 12 ha votato l'11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni. Si vota in 101 comuni. Nelle stesse sezioni alle 23 di sabato 8 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era stata del 21,75%.

Queste le percentuali dell'affluenza registrate alle 12 nei cinque capoluoghi di regione al volto per i ballottaggi. Il dato è in calo in tutte e cinque le città.

---------------------------------------------------------------- Bari 9,52% (primo turno 21,43%) Campobasso 11,37% (primo turno 22,83%) Firenze 12,45% (primo turno 23,20%) Perugia 15,54% (primo turno 21,97%) Potenza 11,50% (primo turno 22,81%)



