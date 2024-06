Arabia Saudita, 1.301 i pellegrini morti durante l'hajj

L'Arabia Saudita ha reso noto che sono 1.301 le persone morte durante l'hajj, per lo più pellegrini 'non registrati'.

Il pellegrinaggio si è svolto in un caldo intenso e la maggior parte delle persone morte non aveva permessi ufficiali né assistenza, hanno sottolineato le autorità di Riad.

"Purtroppo, il numero dei decessi ha raggiunto quota 1.301, di cui l'83% non autorizzato a celebrare l'hajj e che ha camminato per lunghe distanze sotto la luce diretta del sole, senza un adeguato riparo o conforto", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA