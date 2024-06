Calderone, contro sfruttamento faremo controlli a tappeto

"Abbiamo aumentato il numero degli ispettori sul lavoro e nell'arco dell'anno saremo in grado di raddoppiare il numero delle ispezioni rispetto a quelle fatte negli ultimi anni". Lo ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone al Tgcom24.

"Grazie all'intelligence e all'incrocio dei dati, saremo in grado di mappare quanto avviene nei campi e saremo in grado di intervenire. Faremo dei controlli a tappeto su tutto il territorio su cui non posso dire altro, ma l'intensificarsi delle operazioni si vedrà giorno per giorno, i nostri Carabinieri per la tutela del lavoro, gli ispettori sono già al lavoro in collaborazione con le procure italiane" ha detto la ministra "Metteremo in sicurezza il comparto dell'agricoltura. I temi sono tantissimi" ha detto ancora Calderone che ha annunciato il rinnovo della la cassa integrazione ai lavoratori agricoli nel caso di l'emergenza "caldo", misura di cui si valuta l'estensione anche ai lavoratori a tempo determinato. Fra le attenzioni del tavolo, ha dello Calderone anche quella di "far crescere il comparto dell'agricoltura che è fondamentale per l'economia del Paese, farlo crescere regolarmente, sostenendo le tantissime aziende agricole che lavorano onestamente e producono qualità"



