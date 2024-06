Slovacchia, il Parlamento ha chiuso radio e tv pubbliche

La Radio e Televisione della Slovacchia (RTVS) sta per chiudere definitivamente e al suo posto arriverà una nuova istituzione pubblica meno critica e più conforme allïattuale politica slovacca, la Televisione e Radio Slovacca (STVR). È quello che ha deciso il Parlamento del Paese guidato da Robert Fico. Con l'abolizione della RTVS, il direttore generale è costretto a lasciare il suo incarico. A favore dell'abolizione hanno votato ieri sera 78 deputati.

L'opposizione, che in segno di protesta non ha partecipato al voto, ha affermato che il governo stia guidando il paese seguendo "un manuale degli autocrati".



