Maltempo: allerta arancione in Lombardia

Una saccatura atlantica, nel corso del pomeriggio di oggi, farà il suo ingresso nel Mediterraneo portando masse d'aria più fredda ed umida che determineranno condizioni di tempo fortemente instabile al settentrione dove potranno dare luogo a precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto intense.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalla sera di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o forte temporale, su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione a Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 giugno, allerta arancione su settori della Lombardia; allerta gialla in Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.



