La musica dei Queen verso la Sony per un miliardo di sterline

Il catalogo musicale dei Queen assieme a una serie di altri diritti d'autore sta per essere acquistato dalla Sony per un miliardo di sterline: una cifra da capogiro e il doppio di quanto l'etichetta avrebbe pagato per la metà del catalogo di musicale di Michael Jackson.

Lo riporta Variety, confermando quanto scritto dal sito Hits, in base al quale gli unici diritti non compresi nell'accordo sarebbero quelli dei concerti dal vivo dal momento che Brian May e Roger Taylor, due dei cofondatori della band di Freddie Mercury, continuano a fare tournee con il cantante Adam Lambert.

Un altro compratore sarebbe ancora interessato alla vendita ma la sua offerta si sarebbe fermata a 900 milioni di dollari, scrive Variety.

Il catalogo fa parte di un'intesa complicata in base alla quale i diritti per la musica registrata dai Queen per gli Stati Uniti e il Canada, che negli anni '90 erano stati comprati dalla Disney per 10 milioni di dollari, andrebbero alla Sony anziché alla casa di Topolino. Il contratto per la distribuzione della musica del gruppo britannico, che é attualmente nelle mani della Universal, andrebbe alla Sony alla scadenza nel prossimo paio di anni.



