Euro 2024: Italia-Spagna, Scamacca e Frattesi dall'inizio

Luciano Spalletti conferma contro la Spagna la formazione che ha battuto l'Albania. Nel secondo match del gruppo B ad Euro 2024 gli azzurri scenderanno in campo con Gianluca Scamacca in avanti affiancato da Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini.

A centrocampo Jorginho con Frattesi e Barella, al centro della difesa Bastoni e Calafiori con le ali presidiate da Di Marco.

Anche per la Spagna confermato l'undici della vigilia con in avanti Morata, Yamal e Williams.



