"Da Consiglio Stato stop invio motovedette alla Tunisia"

Sospeso fino a nuova decisione il trasferimento di motovedette italiane alla Tunisia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato. Lo rendono noto le associazioni che avevano presentato ricorso al Tar del Lazio contestando il finanziamento di 4,8 milioni di euro per la rimessa in efficienza e il trasferimento alla Tunisia di 6 motovedette.

Ricorso che era stato bocciato dal tribunale amministrativo.

Palazzo Spada ha invece accolto l'istanza cautelare di Asgi, Arci, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari e Le Carbet, sospendendo il trasferimento. La decisione sul merito sarà presa l'11 luglio , data nella quale è stata convocata l'udienza in camera di consiglio .



