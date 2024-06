Blackout nazionale, Ecuador al buio per oltre 20 minuti

Un blackout elettrico su scala nazionale ha lasciato l'Ecuador al buio per oltre 20 minuti. Lo riferisce su X il ministro dei Lavori pubblici Roberto Luque, sottolineando che le autorità stanno lavorando per risolvere il problema.

"Si è verificato un guasto alla linea di trasmissione che ha causato una disconnessione a cascata, con conseguente interruzione dell'elettricità a livello nazionale", ha detto Luque, che è anche ministro dell'Energia ad interim.

Dall'anno scorso l'Ecuador sta affrontando una crisi nella produzione di elettricità che ha spinto il governo del presidente Daniel Noboa ad adottare una politica di razionamenti in tutto il Paese. Dallo scorso aprile le autorità hanno pianificato una serie di tagli di elettricità da 8 a 12 ore al giorno per ridurre i consumi.



