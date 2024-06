Pechino, 'da Blinken false informazioni su Cina-Russia'

La Cina si oppone alla pratica Usa di diffondere fake news in risposta a quanto detto dal segretario di Stato americano Antony Blinken sui rapporti sui legami Pechino-Mosca e la guerra in Ucraina. "Ci opponiamo con fermezza alla diffusione di false informazioni da parte Usa senza alcuna prova" ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano. Ieri, in conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, Blinken aveva dichiarato: "Il sostegno della Cina alla Russia nella guerra contro l'Ucraina deve finire".



