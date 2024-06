Borsa: l'Europa conferma recupero, Milano sale dello 0,7%

Le Borse europee confermano il tentativo di recupero dopo l'avvio debole Wall Street e lo scivolone di venerdì che ha interessato in particolare Milano e Parigi.

Piazza Affari sale dello 0,7% con il Ftse Mib a 32.875 punti.

Da segnalare la risalita dei bancari con Pop.Sondrio (+2,45%), Unicredit (+2,07%), Bper (+2,06%) e con essi lo slancio di Unipol (+2,24%) . Tra gli altri listini il Cac 40 sale dello 0,6%, Francoforte dello 0,3%. Londra è, invece, sulla parità.

Lo spread tra Btp e Bund cala di 6 punti base a 151 con il rendimento del decennale italiano che sale di un punto base al 3,93%.

Sul fronte delle materie prime, il petrolio è in rialzo con il wti oltre 79 dollari (+0,75%) e il brent sopra 83 dollari (+0,6%). Il gas è invece in calo del 2% a 34,6 euro al megawattora.

Si apprezza l'euro che scambia a 1,0715 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA