Euro 2024: Italia-Albania; invasione rossa a Dortmund

E' 'invasione rossa' a Dortmund a poche dalla prima partita degli azzurri di Spalletti contro l'Albania agli Europei di calcio in Germania. Nonostante ci sia una partita ancora tutta da giocare i colorotassimi e rumorosissimi tifosi albanesi stanno riempiendo le strade della città tedesca che portano allo stadio del Borussia. Oltre ai tifosi vestiti con ogni tipo di drappello rosso della Nazionale delle aquile sono moltissime le auto che tra clacson, musica a tutto volume e sciarpe, bandiere di ogni dimensione dell'Albania stanno animando questo sabato pomeriggio nel centro di Dortmund.

Una festa in piena regola che vede i tifosi italiani in netta minoranza e che alle domande dei cronisti rispondono con sarcasmo: "fanno già festa, sembra che abbiamo già vinto ma questa sera - scherza Antonio, di Brindisi ma che da anni lavora qui in Germania - speriamo di farlgli noi la festa".



