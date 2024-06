L'export italiano sale a aprile del 10,7%. Bene in Germania

L'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni italiane ad aprile del 2,3% e una riduzione delle importazioni dell'1,1% rispetto al mese precedente. Su base annua c'è un aumento sia dell'export del 10,7% sia dell'import dell'1,4%. La crescita annua delle vendite italiane all'estero, "coinvolge quasi tutti i principali paesi partner commerciali, Ue ed extra Ue, inclusa la Germania, dopo un anno di ininterrotta flessione", commenta l'istituto di statistica.

Anche in volume, le esportazioni italiane si espandono, del 7,9% ad aprile rispetto all'anno precedente.

Nei primi quattro mesi del 2024, invece l'export risulta quasi stazionario in termini tendenziali in valore (+0,3%) e in calo in volume (-1,2%).

La crescita congiunturale dell'export (+2,3%) "è trainata soprattutto dalle vendite verso l'area extra Ue di beni di consumo non durevoli e beni strumentali", spiega l'Istat, in particolare, mezzi di navigazione marittima.

Nei primi quattro mesi del 2024, il saldo commerciale dell'Italia è positivo per 17,6 miliardi di euro, un valore oltre dieci volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2023 quando era +1,5 miliardi. Anche ad aprile, secondo i dati Istat, la bilancia commerciale italiana è in surplus per 4,8 miliardi (era +362 milioni ad aprile 2023).



