Sheinbaum dedica la vittoria alle donne, 'non arrivo da sola'

Claudia Sheinbaum, presidente eletta del Messico secondo i primi risultati ufficiali, ha dedicato la sua vittoria alle donne nel sottolineare di essere la prima presidente donna del Paese.

"Come ho già detto in altre occasioni, non arrivo da sola.

Siamo arrivate ;;tutte, con le nostre eroine che ci hanno regalato la nostra patria, con le nostre antenate, le nostre madri, le nostre figlie e le nostre nipoti", ha detto nel suo primo discorso rivolgendosi agli elettori.

"Il nostro governo sarà onesto, senza influenze, senza corruzione né impunità", ha poi affermato Sheinbaum. La politica 62enne, proveniente da una famiglia di origini ebraiche lituane e bulgare, ha inoltre garantito che il suo esecutivo rispetterà "la diversità politica, sociale, culturale e religiosa, la diversità di genere e sessuale" e che combatterà "ogni forma di discriminazione".



