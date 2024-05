Gentiloni, sede accordo su asset russi sarà G7 in Puglia

Sull'utilizzo dei profitti degli asset russi a favore dell'Ucraina, "ci sono ancora molti dettagli da chiarire e approfondire, ma la direzione di marcia è interessante e nel medio periodo penso possa portare ad un accordo al G7 in Puglia". Lo ha detto il commissario Ue agli affari economici, Paolo Gentiloni, parlando al G7 Finanze.

"Stresa - ha detto facendo riferimento alla sede del vertice in corso - servirà alla sostanza di questo processo, penso che la conclusione politica ha bisogno ancora di un po' di lavoro e penso che la sede ideale sia quella politica tra meno di un mese in Puglia".



