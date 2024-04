Lo spread Btp-Bund fermo a 139 punti, rendimenti sopra al 4%

Chiusura invariata per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento che si mantiene a quota 139 punti base. Discorso diverso per i rendimenti dei bond sovrani dell'Eurozona, che segnano una nuova seduta di rialzi sui timori che l'allentamento monetario delle banche centrali possa subire ulteriori rinvii a causa della persistenza dell'inflazione. Il Btp cresce così di 4 punti base e sale per la prima volta da metà dicembre sopra il 4%, attestandosi al 4,02%.



