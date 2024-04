Israele a Khamenei, 'se ci attaccate, noi reagiremo'

"Se l'Iran attacca dal suo territorio, Israele reagirà e attaccherà in Iran": questa la riposta su X, in farsi, del ministro degli Esteri Israel Katz alle parole della Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei.

In una intervista radiofonica, Katz ha poi ribadito che 'l'Iran è la testa del serpente".

Poco prima Khamenei aveva detto: "Il malvagio regime di Israele, che ha commesso un errore attaccando i locali del consolato iraniano a Damasco, sarà sicuramente punito perché le sedi diplomatiche di Paesi di tutto il mondo sono considerate territorio di quei Paesi e l'attacco israeliano è stato in realtà un attacco contro il territorio iraniano".



