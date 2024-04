Pd attacca, grave se nel Def ci fosse solo il quadro tendenziale

Un Def, il documento di economia e finanza, solo con il quadro tendenziale sarebbe da parte del governo "una scelta grave". I capigruppo del Pd alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, attaccano l'esecutivo che potrebbe "congelare" la fotografia dello stato dei conti pubblici.

Si tratta di "un altro primato negativo del governo Meloni", dice Braga sostenendo come il ministro dell'Economia Giancarlo Girogetti e la premier Giorgia Meloni dimostrino di essere "irresponsabili". Ne fatti, aggiunge, "giocano con il bilancio delle famiglie". Sarebbe "una presa in giro del Paese e del Parlamento - aggiunge Boccia - se ci trovassimo di fronte ad un governo che da una parte vive di concordati fiscali e condoni edilizi e dall'altra presenta un Def indefinito che lascerebbe nell'incertezza i cittadini, le imprese, gli investitori e l'Europa. L'anno scorso hanno raccontato bugie e ora non vogliono assumersi le proprie responsabilità e hanno paura di dire agli italiani che la prossima manovra sarà solo di tagli e sacrifici".



