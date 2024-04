Yellen, conseguenze se le aziende cinesi aiutano la Russia

La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen ha messo in guardia dalle "conseguenze significative" nel caso in cui le aziende cinesi aiutassero la Russia, la cui invasione dell'Ucraina lanciata a febbraio 2022 non è stata condannata da Pechino. "Il segretario Yellen ha sottolineato che le aziende, comprese quelle della Repubblica popolare, non devono fornire sostegno materiale alla guerra della Russia all'Ucraina, compreso il sostegno alla base industriale della difesa russa, altrimenti ci saranno conseguenze significative", ha riferito il Dipartimento del Tesoro al termine dei colloqui tra Yellen e il vice premier He Lifeng.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA