Urso, 'a Mirafiori bisogna produrre almeno 200mila vetture'

"C'è la necessità che nello stabilimento di Mirafiori si possano produrre almeno 200mila vetture. In una logica nazionale significa raggiungere l'obiettivo, confermato più volte dall'azienda, di un milione di veicoli realizzati in Italia".

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al Mimit sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

"Al tavolo di oggi è emersa una condivisione del sistema piemontese e del sistema Italia", ha detto Urso, spiegando che la settimana prossima sarà a Torino.



