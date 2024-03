Frassinetti, potenziare insegnamento italiano per stranieri

"Bene Valditara quando dice che dalla vera integrazione degli studenti stranieri dipende il futuro della nostra comunità nazionale. Noi vogliamo una scuola aperta a tutti che nello stesso tempo abbia a cuore i caratteri identitari e per fare questo è necessario il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana con corsi specifici per ragazzi stranieri, fondamentale per garantire una vera inclusione". Lo dichiara la deputata di FdI Paola Frassinetti, sottosegretaria all'Istruzione e al merito.



