Cina, Usa fermino tutte le interazioni militari con Taiwan

La Cina "si oppone con fermezza" alle interazioni militari "tra la sua regione di Taiwan e gli Stati Uniti". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in risposta alle notizie rimbalzate da Taipei secondo cui il capo della Marina, Tang Hua, visiterà gli Usa la prossima settimana per partecipare a una cerimonia militare e per discutere su come rafforzare la cooperazione navale bilaterale mentre la Cina rafforza le sue minacce verso l'isola ribelle. "Esortiamo gli Stati Uniti ad aderire al principio della 'Unica Cina' e ai tre comunicati congiunti", ha aggiunto Lin.



