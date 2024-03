Meloni a Miqati, evitare escalation al confine con Israele

Nell'incontro a Beirut con il primo ministro libanese Najib Miqati, la premier Giorgia Meloni "ha innanzitutto ribadito la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano, in particolare in questo momento storico. Il bilaterale ha rappresentato, infatti, l'occasione per portare una concreta vicinanza italiana e un messaggio chiaro sulla necessità di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.



