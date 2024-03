++ F1: Australia; Sainz piange di gioia 'grazie Ferrari' ++

"Incredibile. Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami, ndr), forza, andiamo in parata con Charles". Piange di gioia Carlos Sainz mentre parla col box dall'interno della sua Rossa subito dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti nel Gran Premio d'Australi a sole due settimane dall'operazione di appnedicite che gli aveva impedito di correre in Arabia Saudita. Problema per cui lo spagnola era in forse per questo weekend ed era stato ancora preallertato ancora Bearman che lo aveva sostituito a Gedda.



