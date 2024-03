Usa: il Senato approva legge, evitato lo shutdown parziale

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi una legge di finanziamento in una rara dimostrazione di unità bipartitica per evitare lo shutdown di numerose agenzie federali chiave fino a settembre e scongiurare così una paralisi parziale del governo.

Il Senato non aveva rispettato la scadenza della mezzanotte di venerdì per votare la legge, ma ha votato nelle prime ore di sabato per approvare la risoluzione che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera.



